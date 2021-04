İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti

İvrindi kuzusunu tanıtacak, bölgenin üreticilerine damızlık desteği sağlayacak “İvrindi Belediyesi Damızlık Üretim Tesisi” faaliyete geçti.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in alandaki çalışmaları anlattığı tesisi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, İvrindi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder ve Veteriner İşleri Müdürü Tolga Bacak gezdiler.



"Seçimde sözünü verdiğimiz projelerimizden biriydi”

Projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “İlçemiz koyun üreticilerine damızlık desteği sağlamak amacı ile kurduğumuz tesis, İvrindi’mizin tanınılırlığını arttıracak, bölgemizde üretim gerçekleştiren koyuncularımıza damızlık desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışma ile bu tesisimizi ilçemize kazandırdık. İlçemizin kalkınması, tanınılabilirliğinin artması için attığımız güzel bir adım oldu. Şu an tesisimizde görevli 2 çoban bir veterinerimiz mevcut. Ayrıca tesisimizi 7/24 güvenlik kamerası ile izliyoruz. Bizim için önemi büyük olan bu projemiz İnşallah büyüyen, gelişen İvrindi için atacağımız nice adımlara vesile olur”

"Kıvırcık ırkı yetiştireceğiz"

Burada bulunan damızlıkların Kıvırcık ırkı olduğunu söyleyen Başkan Cengiz “Kıvırcık ırkı lezzet bakımından dünyanın en lezzetti etine sahip koyun ırkı. Tüm Türkiye’nin bildiği İvrindi Kuzusu da lezzetini kıvırcık ırkından alıyor. Birçok özelliği mevcut şu an tesisimizdeki damızlıkların. Birkaç özelliğinden bahsedecek olursak şayet; Kötü çevre ve olumsuz hava koşullarından en az etkilenen bir ırk. Bu civarda yetişen Merinos ırkına kıyasla daha uzun ömre ve daha dayanıklı bedene sahip. Kuzulama özelliğinde ise bir batında 1.3 kuzu verimi ortalamasında. Doğumu gerçekleşen kuzuların da yaşam gücü yüzde 97 ile maksimum seviyede. Merinos ırkı koyun bir laktasyonda 7580 kilo süt verimi sağlarken, kıvırcık ırkı koyunun süt verimi ise o dönemde 140150 kilo İle ölçülüyor. Yani kısacası İvrindi lezzetini tanıtmaya devam edecek ırk kıvırcık ırkı. O yüzden bu ırkı devam ettirme çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı

"Çadır sisteminde mutabık kaldık"

Kurulan tesisin neden çadır olarak kurulduğu konusuna açıklık getiren Başkan Cengiz “Tesisimiz toplam 23 bin 400 metrekare alanda kurulu. Kurduğumuz çadır sistemli tesisimiz ise toplamda 600 metrekare alanı kapsıyor. O büyüklükte betonarme yapıya göre 67 kat daha düşük maliyette. İlk etapta görenler koyunlar kışın çadırda çok üşür, yazın da çok sıcaklar algısına kapılabilirler ama çadır 4 kat izolasyon özelliğine sahip. Çadır içi ve dış sıcaklığı arasında 5 ile 8 derece fark var. Yazın serin, kışın da ılık tutma özelliğine sahip. Bunu tercih etmemizdeki en önemli nedenler ise hem maliyet olarak betonarme yapıya göre çok düşük bütçe ile kurulabiliyor olması ve de bu tip yapıda hayvancılığın kolay bir şekilde yapılabildiğini vatandaşlarımıza göstermek” diye konuştu.

"Çevre düzenlemesi ile tesis güzelleşecek

"Tesisimizde daha yürütülecek çok çalışma var" diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Bu alanı tesisimizi gezecek, yerinde inceleyecek hemşehrilerimiz için peyzaj çalışmaları yürüteceğiz. Şu an çevre düzenleme çalışmaları için Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile birlikte proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde netleştirip projeyi hayata geçireceğiz. Tesisimizde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında Osmanlar mahallemizden tesise dönen toprak yolun asfaltlanması, tesis çevresi ağaçlandırılması, tesis içi araç otoparkı, çiçek ile güzelleştirme çalışmaları ve tesisimizi ziyarete gelen misafirlerimiz ağırlayabileceğimiz, tesisi anlatıp, sunum yapabileceğimiz çalışma ofisi içerisinde bulunan 2 odalı bir yapı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

