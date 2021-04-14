İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti

İHA

İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti

İvrindi kuzusunu tanıtacak, bölgenin üreticilerine damızlık desteği sağlayacak “İvrindi Belediyesi Damızlık Üretim Tesisi” faaliyete geçti.
Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in alandaki çalışmaları anlattığı tesisi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, İvrindi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder ve Veteriner İşleri Müdürü Tolga Bacak gezdiler.

"Seçimde sözünü verdiğimiz projelerimizden biriydi”
Projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “İlçemiz koyun üreticilerine damızlık desteği sağlamak amacı ile kurduğumuz tesis, İvrindi’mizin tanınılırlığını arttıracak, bölgemizde üretim gerçekleştiren koyuncularımıza damızlık desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışma ile bu tesisimizi ilçemize kazandırdık. İlçemizin kalkınması, tanınılabilirliğinin artması için attığımız güzel bir adım oldu. Şu an tesisimizde görevli 2 çoban bir veterinerimiz mevcut. Ayrıca tesisimizi 7/24 güvenlik kamerası ile izliyoruz. Bizim için önemi büyük olan bu projemiz İnşallah büyüyen, gelişen İvrindi için atacağımız nice adımlara vesile olur”
"Kıvırcık ırkı yetiştireceğiz"
Burada bulunan damızlıkların Kıvırcık ırkı olduğunu söyleyen Başkan Cengiz “Kıvırcık ırkı lezzet bakımından dünyanın en lezzetti etine sahip koyun ırkı. Tüm Türkiye’nin bildiği İvrindi Kuzusu da lezzetini kıvırcık ırkından alıyor. Birçok özelliği mevcut şu an tesisimizdeki damızlıkların. Birkaç özelliğinden bahsedecek olursak şayet; Kötü çevre ve olumsuz hava koşullarından en az etkilenen bir ırk. Bu civarda yetişen Merinos ırkına kıyasla daha uzun ömre ve daha dayanıklı bedene sahip. Kuzulama özelliğinde ise bir batında 1.3 kuzu verimi ortalamasında. Doğumu gerçekleşen kuzuların da yaşam gücü yüzde 97 ile maksimum seviyede. Merinos ırkı koyun bir laktasyonda 7580 kilo süt verimi sağlarken, kıvırcık ırkı koyunun süt verimi ise o dönemde 140150 kilo İle ölçülüyor. Yani kısacası İvrindi lezzetini tanıtmaya devam edecek ırk kıvırcık ırkı. O yüzden bu ırkı devam ettirme çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı
"Çadır sisteminde mutabık kaldık"
Kurulan tesisin neden çadır olarak kurulduğu konusuna açıklık getiren Başkan Cengiz “Tesisimiz toplam 23 bin 400 metrekare alanda kurulu. Kurduğumuz çadır sistemli tesisimiz ise toplamda 600 metrekare alanı kapsıyor. O büyüklükte betonarme yapıya göre 67 kat daha düşük maliyette. İlk etapta görenler koyunlar kışın çadırda çok üşür, yazın da çok sıcaklar algısına kapılabilirler ama çadır 4 kat izolasyon özelliğine sahip. Çadır içi ve dış sıcaklığı arasında 5 ile 8 derece fark var. Yazın serin, kışın da ılık tutma özelliğine sahip. Bunu tercih etmemizdeki en önemli nedenler ise hem maliyet olarak betonarme yapıya göre çok düşük bütçe ile kurulabiliyor olması ve de bu tip yapıda hayvancılığın kolay bir şekilde yapılabildiğini vatandaşlarımıza göstermek” diye konuştu.
"Çevre düzenlemesi ile tesis güzelleşecek
"Tesisimizde daha yürütülecek çok çalışma var" diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Bu alanı tesisimizi gezecek, yerinde inceleyecek hemşehrilerimiz için peyzaj çalışmaları yürüteceğiz. Şu an çevre düzenleme çalışmaları için Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile birlikte proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde netleştirip projeyi hayata geçireceğiz. Tesisimizde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında Osmanlar mahallemizden tesise dönen toprak yolun asfaltlanması, tesis çevresi ağaçlandırılması, tesis içi araç otoparkı, çiçek ile güzelleştirme çalışmaları ve tesisimizi ziyarete gelen misafirlerimiz ağırlayabileceğimiz, tesisi anlatıp, sunum yapabileceğimiz çalışma ofisi içerisinde bulunan 2 odalı bir yapı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” tepkisi Mesut Ergin, “Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsünden çıkarılması kabul edilemez”
YEREL HABERLER Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” ...
Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı
Erdek AK Parti’den ziyaretler serisi
YEREL HABERLER Erdek AK Parti’den ziyaretler serisi
Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım
Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi
Balıkesir'de, yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 
YEREL HABERLER Balıkesir'de, yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 
Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi ...
Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt ...
Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor
Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya ...
Balıkesir’de bal para yapınca arıların önüne halı serdiler
YEREL HABERLER Balıkesir’de bal para yapınca arıların önüne halı ...
Balıkesir'de komisyon üyeleri seçildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de komisyon üyeleri seçildi
Burhaniye’de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı
YEREL HABERLER Burhaniye’de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı
Erdek'te trafiğe dubalı çözüm
YEREL HABERLER Erdek'te trafiğe dubalı çözüm
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 43 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan 43 şahsa huzur ...
Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli ...
Kadın girişimci, yakacak zeytin odunlarını mutfak gerecine çevirip ihracat yapıyor Kadın girişimci İstanbul’daki yönetici kariyerini bırakarak, budanan zeytin dallarından mutfak ürünleri yapıp ihracat gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Kadın girişimci, yakacak zeytin odunlarını mutfak ...
(Özel) İftar için sirenin çalmasını bekliyorlar
YEREL HABERLER (Özel) İftar için sirenin çalmasını bekliyorlar
Bandırma'da 537 kişiye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Bandırma'da 537 kişiye ceza uygulandı
Otomobilin motoruna sıkışan inatçı yavru kedi zor kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna sıkışan inatçı yavru kedi zor ...
Edremit’te bir günde 2 araç yandı
YEREL HABERLER Edremit’te bir günde 2 araç yandı
Edremit’te bacadan düşen kurumlar yangın çıkardı
YEREL HABERLER Edremit’te bacadan düşen kurumlar yangın çıkardı
Balıkesir’in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ile buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’in yöresel lezzetleri steakhouse kültürü ...