Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” tepkisi Mesut Ergin, “Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsünden çıkarılması kabul edilemez”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sınırları içerisinde kalan Karakoç Deresi ve çevresinin sulak alan statüsünden çıkarılması gündemiyle 15 Nisan’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılacak toplantı öncesinde sert konuştu.

380 dekarlık alanın, sulak alan olarak tescil edildiğini hatırlatan Başkan Ergin, söz konusu bölgenin sulak alan statüsünden çıkarılması konusunda alınması düşünülen kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dokuz tescilli sulak alanın ikisinin Ayvalık’ta bulunduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Ayvalık kuş gözlem topluluğunun yapmış olduğu çalışmalarda 172 kuş türü tespit edildi. Tatlı su ile deniz suyunun karışması sonucu kumul ve tuzul bitki örtüsü mevcut. Karbon azot, fosfor ve kükürt dengesini sağlayan sazlıklarla birlikte 30'a yakın farklı tür bitki çeşidini barındırıyor. Ayvalık Tabiat Adaları Parkı, zeytin alanları, kıyı şeridindeki kumu, fıstık çamları gibi eşsiz güzelliklere sahip. Mahalli öneme sahip sulak alanlar da bu güzelliklerin içindedir” dedi.

Bütün bu alanların; özellikle sulak alanlar, endüstriyel kentsel ve tarımsal gelişme başkasının en yüksek olduğu alçak arazi yapısındaki yerler olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte statü değişikliği konusunda alınmak istenilen Bakanlık kararına sonuna kadar direneceklerini duyurdu.

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