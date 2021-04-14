TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 2

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TFF 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan konuk takım 21 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar:

12. dakikada sol kanattan Uygar Mert’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rroca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Manaj’ın ceza sahası içine ortasında Enes İslam’ın sert şutunu Mehmet Yeşil kornere gönderdi.

59. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca’nın sert şutunu kaleci Atilla çeldi. Dönen topa Levent’in vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

65. dakikada Enes İslam ceza sahası içinde Wellington tarafından düşürülünce hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj topu filelere yolladı. 11

90+2. dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe atışında Etoga Atchom direkten dönen topu ağlara gönderdi. 12



Stat: Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan xxx, Oğuz Terzi xxx, Mehmet Şengül xxx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Mert Örnek xx, Birol Parlak xx, Oğuzhan Çapar xx (Roman Bezjak dk. 46 x) xx), Batuhan İşçiler xx, Taşkın Çalış xx, Sedat Dursun xx, Cemal Kızılateş xx (Muhammed Ali Doğan dk. 90+3 ?), Enes İslam İlkin xx (Hasan Özkan dk. 75 x), Arb Manaj xx (Abdulkadir Özgen dk. 72 x), Muhammed Enes Durmuş xx (Doğa İşeri dk. 90+3 ?)

Yedekler: Yiğithan Kır, Oğuz Han Aynaoğlu, Mahatma Otoo, Anıl Taşdemir

Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xx, Onur Ergün xx, Uygar Mert Zeybek xx (İbrahim Yılmaz dk. 72 x), Levent Ayçiçek xx (Eslem Öztürk dk. 83 ?), Melih Kabasakal xx, Eduart Rroca xx (Koray Kılınç dk. 90+3 ?), Ali Yaşar xx, Abazaj xx (Ethemi dk. 72 x), Mirkan Aydın xx (Etoga Atchom dk. 72 x)

Yedekler: Marin Ljubıc, , Berkay Görmez, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe

Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş

Goller: Eduart Rroca (dk. 12), Etoga Atchom (dk. 90+2) (İstanbulspor), Arb Manaj (dk. 65 pen.) (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Roman Bezjak (dk. 90+2) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Mert Örnek, Birol Parlak, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Wellington (İstanbulspor)

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