Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Burhaniye, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

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