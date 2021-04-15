Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı

İHA

Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2021 Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı. Çanakkale’de 819 konut satılırken, Balıkesir ve Çanakkale’de konut satışlarında artış tespit edildi.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. Balıkesir’de 2021 Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı. TÜİK’ den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de konut satışları 2021 Şubat ayına göre artarak ile 2 bin 448 konut satılırken, Çanakkale’de de artış göstererek 819 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Şubat ayın da önceki Şubat ayına göre artarak, 111 bin 241 oldu. Balıkesir’de bir önceki aya göre artış ile 2 bin 448 konut satılırken, Çanakkale’de de artarak ile 819 konut satıldığı" açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunan Sahil ...
Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı Balıkesir'de kare pide
YEREL HABERLER Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı Balıkesir'de ...
Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesirspor - Bandırmaspor maçının ardından Yusuf Şimşek: “Kaybettiğimiz için üzgünüm” Saffet Akbaş: "İlk ikiye girersek mutlu olacağız"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Bandırmaspor maçının ardından Yusuf ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 2
Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi
YEREL HABERLER Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi
TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 1 (İlk ...
Ramazan Kolileri dağıtılıyor, vatandaşın yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Ramazan Kolileri dağıtılıyor, vatandaşın yüzü gülüyor
Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
YEREL HABERLER Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” tepkisi Mesut Ergin, “Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsünden çıkarılması kabul edilemez”
YEREL HABERLER Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” ...
İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
YEREL HABERLER İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı
Erdek AK Parti’den ziyaretler serisi
YEREL HABERLER Erdek AK Parti’den ziyaretler serisi
Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım
Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi
Balıkesir'de, yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 
YEREL HABERLER Balıkesir'de, yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 
Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi ...
Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt ...
Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor
Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya ...
Balıkesir’de bal para yapınca arıların önüne halı serdiler
YEREL HABERLER Balıkesir’de bal para yapınca arıların önüne halı ...
Balıkesir'de komisyon üyeleri seçildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de komisyon üyeleri seçildi
Burhaniye’de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı
YEREL HABERLER Burhaniye’de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı