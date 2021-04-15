Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol ile karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediye oynadığı 26 maçta 14 galibiyet 12 mağlubiyet alırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor oynadığı 25 maçta 15 galibiyet 10 mağlubiyeti hanesine yazdırmış durumda. Büyükşehir Belediye de Berkay Genç’in durumu belirsizliğini korurken, Akhisar maçında forma giyeceği tahmin ediliyor. Berkay Genç dışında kadroda sakat ya da cezalı isim bulunmuyor.
İzzet Türkyılmaz Akhisar maçı hakkında, “ Kendi evimizde son oynadığımız Denizli maçını kaybetmek bizi mental olarak biraz yordu. Ama biz güçlü oyunculardan kurulmuş ve bu tarz durumlardan nasıl savaşarak çıkacağımızı, yere her düştüğümüzde nasıl daha güçlü kalkacağımızı bilen bir takımız. Hedefimizde herhangi bir değişiklik yok. Taraftarımızın içi rahat olsun. Biz bu takımı hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Akhisar takımı, güçlü ve savaşan bir rakip. Ama biz kendimize güveniyoruz. Oradan galibiyet çıkaracağız ve içinde bulunduğumuz bu bulutlu havayı dağıtarak, güneşli günleri göreceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
17.04.2021 Cumartesi saat 14.00'de Akhisar Belediye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TBF TV’nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık'ta, lastik bottaki 34 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta, lastik bottaki 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı
Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunan Sahil ...
Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı Balıkesir'de kare pide
YEREL HABERLER Bu pidenin hem şekli hem fiyatı farklı Balıkesir'de ...
Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesirspor - Bandırmaspor maçının ardından Yusuf Şimşek: “Kaybettiğimiz için üzgünüm” Saffet Akbaş: "İlk ikiye girersek mutlu olacağız"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Bandırmaspor maçının ardından Yusuf ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 2
Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi
YEREL HABERLER Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi
TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 1 (İlk ...
Ramazan Kolileri dağıtılıyor, vatandaşın yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Ramazan Kolileri dağıtılıyor, vatandaşın yüzü gülüyor
Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
YEREL HABERLER Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” tepkisi Mesut Ergin, “Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsünden çıkarılması kabul edilemez”
YEREL HABERLER Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den “Karakoç” ...
İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
YEREL HABERLER İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı
Erdek AK Parti’den ziyaretler serisi
YEREL HABERLER Erdek AK Parti’den ziyaretler serisi
Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım
Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal fırın ve marketleri denetledi
Balıkesir'de, yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 
YEREL HABERLER Balıkesir'de, yaralı ulu doğan ile şahine tedavi 
Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi ...
Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt ...
Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor
Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya ...
Balıkesir’de bal para yapınca arıların önüne halı serdiler
YEREL HABERLER Balıkesir’de bal para yapınca arıların önüne halı ...