Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Erdek ve Edremit İlçelerinde 14.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 20 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 28 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, bu silaha ait 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm ateşli silah, bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 28 adet kartuş ele geçirildi.

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