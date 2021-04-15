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Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi yeni yüzüne kavuşacak

İHA

Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi yeni yüzüne kavuşacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nin değişimi Muammer Aksoy Caddesi’nde yapılan yol yenileme çalışmalarıyla devam ediyor.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in girişimleriyle, modern bir ilçe statüsüne adım adım ilerleyen Burhaniye’nin değişimi Öğretmenler Mahallesi’nde devam ediyor. Bu sene doğalgaza kavuşan Öğretmenler Mahallesi’nin, yolları yaz sezonu öncesi yapılarak sezona merhaba demeye hazırlanıyor.
Burhaniye’nin doğal gaza geçme sürecinde kazılan yolları, Belediye ekipleri tarafından aralıksız yapılırken, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yollarının yenilenme sürecine başlandı.
Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Karınca Deresinden başlayarak İzmir E87 Karayoluna kadar olan caddede başlayan yol çalışmaları kapsamında 8800m2 yolun parke taş döşemesi yapılacak.
Çift yönlü yolda yapılan çalışmalarda, parke taş döşeme işleminin haricinde Başkan Deveciler’in talimatıyla, refüjde bulunan aydınlatma direklerinin de yenilenmesi yönünde karar alındı. Ayrıca bozuk olan kaldırım ve bordür düzenlemesi de yapılarak Muammer Aksoy Caddesi en kısa sürede tamamlanarak yeni yüzüne kavuşacak.

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