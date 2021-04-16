Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balıkesirli vatandaşlar il ve ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesi içerisinde ilk Cuma namazını cemaatle birlikte cami içinde ve cami bahçelerinde kıldı.



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