Ayvalık’ta batmak üzere olan lastik bottaki 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir lastik botla gitmek isterken bindikleri botun su almaya başlaması sonucunda batmak üzere olan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu şişme botun su almaya başlamasının ardından göçmenlerin yardım talebinde bulunması sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri göçmenlerin imdadına koştu.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri batmak üzere bottaki 36 göçmeni zamanında müdahale ile kurtardı.

Cunda Adası’na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

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