Ayvalık’ta batmak üzere olan lastik bottaki 36 göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta batmak üzere olan lastik bottaki 36 göçmen kurtarıldı

İHA

Ayvalık’ta batmak üzere olan lastik bottaki 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir lastik botla gitmek isterken bindikleri botun su almaya başlaması sonucunda batmak üzere olan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu şişme botun su almaya başlamasının ardından göçmenlerin yardım talebinde bulunması sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri göçmenlerin imdadına koştu.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri batmak üzere bottaki 36 göçmeni zamanında müdahale ile kurtardı.
Cunda Adası’na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara ve Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren 'toz taşınımı' bekleniyor
YEREL HABERLER Marmara ve Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren ...
Susurluk’taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Susurluk’taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Başkan Bahçavan öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Bahçavan öksüz ve yetim çocukların yüzünü ...
Ayvalık’ta denizde sürüklenerek adada mahsur kalan 48 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta denizde sürüklenerek adada mahsur kalan 48 ...
Havran Belediyesi Güneş Enerjisi Santralı kurdu
YEREL HABERLER Havran Belediyesi Güneş Enerjisi Santralı kurdu
Öğrenciler, NASA'ya bağlandı
YEREL HABERLER Öğrenciler, NASA'ya bağlandı
Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç ...
Erdek Öğretmenevi pandemi nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Erdek Öğretmenevi pandemi nedeniyle kapatıldı
Kırmızı il Balıkesir’de sıkı denetim
YEREL HABERLER Kırmızı il Balıkesir’de sıkı denetim
Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri ‘Kahramanlar Kulübü’nde
YEREL HABERLER Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri ‘Kahramanlar ...
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve asayiş ...
Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu
YEREL HABERLER Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu
Havran’da polisin dağıttığı fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Havran’da polisin dağıttığı fidanlar toprakla buluştu
Kazdağları’nda bulut geçişleri hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kazdağları’nda bulut geçişleri hayatı olumsuz ...
Burhaniye’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı ...
Balıkesir'de polis 'Huzur' operasyonlarında 25 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 'Huzur' operasyonlarında 25 ...
Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor
YEREL HABERLER Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava ...
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
YEREL HABERLER Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler ...
(Özel) Doğal şifa kaynağı Hidroksitirozol etken maddesini Türkiye’de üretti Bir etken madde daha Türkiye’de üretiliyor
YEREL HABERLER (Özel) Doğal şifa kaynağı Hidroksitirozol etken ...
Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
YEREL HABERLER Vefa Destek Grubu Ramazan'da dar gelirliye umut oldu
Dursunbey OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
YEREL HABERLER Dursunbey OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
Göçmez'den şartlı devam kararı
YEREL HABERLER Göçmez'den şartlı devam kararı
Çeltik üreticisi TMO’nin alımlarda rutubet oranını yükseltmesini istiyor
YEREL HABERLER Çeltik üreticisi TMO’nin alımlarda rutubet oranını ...
Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu Arıcı kardeşler haklarını mahkemede arıyor
YEREL HABERLER Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden ...