Ayvalık'ta 82 öğrenci burslarını düzenli olarak alıyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dar gelirli ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek olmak amacıyla kurulan Ayvalık Eğitime Destek Derneği tarafından 35’i erkek, 47’si kız 82 öğrenciye düzenli olarak burs vermeye devam edildiğini belirtti.

Burs hakkı elde eden öğrencilerin Tıp Fakültesi, Havacılık Fakültesi, Diş Hekimliği, Arkeoloji, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve iki yıllık eğitim veren teknik okullarda eğitim gördüğünü ve bu başarılı tabloyla dernek yönetimi olarak gurur duyduklarını vurgulayan Başkan Ergin, “Çanakkale’den Bursa’ya, İzmir’den Adana’ya kadar Ayvalık dışındaki illerde eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık halkı olarak bir enerji ve güç birliği oluşturduk, karşılığında 82 öğrencimizin bütçeleri rahatladı. Ayvalık’ta çok sayıda hayırsever bağış yarışına katıldı. Çok sayıda öğrenciye burs sağlayan Ayvalıklı hemşehrimiz var. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak” diye konuştu.

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