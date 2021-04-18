Edremit Körfezi´ne çamur yağdı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit Körfezi´nde, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Edremit Körfezi'nde toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Sürücü Hülya Şençamlar, "Sabah bir baktık ki, bütün arabaların üzeri toz. Yukarıdan toz yağmış, çamur içinde. Biraz da yağmur yağınca bu hale gelmiş" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-04-18 16:24:49



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