Her gün 471 kişiye sıcak yemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her gün 471 kişiye sıcak yemek

İHA

Her gün 471 kişiye sıcak yemek

Balıkesir’in en büyük ilçelerinden birisi olan Altıeylül Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılki Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı pandemi sürecinin zor geçtiği bu Ramazan ayı boyunca her gün 471 kişiye sıcak yemek imkanı sunduklarını söyledi. Başkan Avcı ayrıca görevi başında bulunan emniyet güçlerine de sıcak yemek ikramında bulunduklarını kaydetti.
Balıkesir Altıeylül Belediyesi bünyesindeki Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) yılın 12 ayında olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. ALGEM marifetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birlikte evlerinden çıkamayan yaşlıların evlerine sıcak yemek servisi yapan Altıeylül Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi kimse kalmayıncaya kadar görevine devam etmeyi amaçlıyor.

“Tedbirlere uyarak hastalığı atlatabiliriz”
ALGEM bünyesinde Ramazan ayında yapılan sıcak yemek dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı şunları söyledi:
“Öncelikle Altıeylül’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazanı şeriflerini tebrik ederim. İnşallah bu Ramazan ayı son garip ve hüzünlü geçirdiğimiz Ramazan ayı olur. Çünkü geçtiğimiz sene maalesef ülkemize giren, tüm dünyayı kasıp kavuran, bizi de Mart aylı itibariyle bu konuda yoran virüs son hız devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayılarında 60 bin sınırını aşmış olduk. İnşallah hızlı bir şekilde bu anlarda da devletimizin aldığı tedbirlere uyarak hastalığı yavaşlatırız, inşallah yarı yarıya düşer ve ileriki süreçte de aşının da tesiriyle artık bu virüs büyük vaka, sıkıntılı vaka olmaktan çıkmış olur. Bizde Altıeylül Belediyesi olarak gönül isterdi ki iftarlara gidelim, vatandaşlarımızla bir arada olalım, büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpelim, küçüklerimizle hasbihal edelim isterdik. Ama maalesef bu Covid19 bu Ramazan’da da bizim daha tedbirli olmamızı gerektiriyor. Tabii biz belediye olarak gerekli olan işlemleri, yapılması gereken işleri de program dahili içerisinde gerçekleştiriyoruz. Her sene yaptığımız gibi bu sene de özellikle ihtiyaç sahibi, engelli, gariban, evden çıkamayacak durumda olan, kendi yemeğini alamayacak durumda olan vatandaşlarımız ve şu zorlu süreçte de gecegündüz demeden bizim emniyetimiz için mesai harcayan polis arkadaşlarımız olmak üzere 471 kişiye günlük sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu yemekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz. Aile olarak da 220’yi aşkın ailemize de bu desteği vermiş oluyoruz" dedi.

"Yılda 78 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz”
Başkan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz Altıeylül Belediyemizin bünyesindeki ALGEM’le sadece Ramazanı Şerif ayında değil 12 ay boyunca garip, guraba bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu konuda gayret sarf ettik, inşallah bu günden sonra da aynı şekilde aynı gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Ramazanı Şerif ayı münasebetiyle tabi bunu biraz daha artırıyoruz, vatandaşımıza daha fazla dokunmaya çalışıyoruz. Ama 12 ay boyunca 78 bin aileye bir şekilde Altıeylül Belediyesi olarak dokunmaya çalışıyoruz. Altıeylül’de kimse kimsesiz değildir diyoruz. Altıeylül’de ihtiyaç sahibi, garip, guraba bütün vatandaşlarımızın biz yanında yer almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın yanlarında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde de ihtiyaçları olduğunda bizleri yanlarında görmeye devam edecekler. İnşallah pandemi süreci bittikten sonra da Altıeylül’deki parklarda cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle, yine vatandaşlarımızla farklı sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada bulunma dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız, musibetsiz Ramazan Bayramı’nı da hep birlikte görmek dileğiyle.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti
YEREL HABERLER Hocaoğlu'ndan kaza geçiren muhtara vefa ziyareti
Sındırgı’da engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi
YEREL HABERLER Sındırgı’da engelli vatandaşlara akülü araçları ...
Edremit Körfezi´ne çamur yağdı
YEREL HABERLER Edremit Körfezi´ne çamur yağdı
Ayvalık'ta 82 öğrenci burslarını düzenli olarak alıyor
YEREL HABERLER Ayvalık'ta 82 öğrenci burslarını düzenli olarak ...
AK Parti il Başkanı Başaran’dan Sarıköy’e doğalgaz müjdesi Başaran, “Gönen’de; 3 mahallemiz de doğalgaza kavuşuyor”
YEREL HABERLER AK Parti il Başkanı Başaran’dan Sarıköy’e doğalgaz ...
Havran’da polisler şehitliği ağaçlandırdı
YEREL HABERLER Havran’da polisler şehitliği ağaçlandırdı
Ayvalık’ta Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsü korunacak Sulak Alan Komisyonu’ndan Ayvalık’ı sevindiren haber
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsü ...
Burhaniye’de öğrenci sektör buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de öğrenci sektör buluşmaları devam ediyor
Karesi'de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Karesi'de jandarmadan 3 uyuşturucu şüphelisine ...
Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık ...
Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı
Ayvalık’ta batmak üzere olan lastik bottaki 36 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta batmak üzere olan lastik bottaki 36 göçmen ...
Marmara ve Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren 'toz taşınımı' bekleniyor
YEREL HABERLER Marmara ve Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren ...
Susurluk’taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Susurluk’taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Başkan Bahçavan öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Bahçavan öksüz ve yetim çocukların yüzünü ...
Ayvalık’ta denizde sürüklenerek adada mahsur kalan 48 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta denizde sürüklenerek adada mahsur kalan 48 ...
Havran Belediyesi Güneş Enerjisi Santralı kurdu
YEREL HABERLER Havran Belediyesi Güneş Enerjisi Santralı kurdu
Öğrenciler, NASA'ya bağlandı
YEREL HABERLER Öğrenciler, NASA'ya bağlandı
Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç ...
Erdek Öğretmenevi pandemi nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Erdek Öğretmenevi pandemi nedeniyle kapatıldı