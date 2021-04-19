Balıkesir polisinden son 1 haftada 148 kişiye gözaltı Adli makamlara sev edilenlerden 32 kişi tutuklandı

Balıkesir'de Narkotik ve asayiş şubesi polisleri son 1 haftada yaptıkları 31 ayrı operasyonda 60 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı. Asayiş yönünden yapılan operasyonlarda da çeşitli suçlardan aranan 88 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 28'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 12.04.2021 18.04.2021 tarihleri arasında yapılan 31 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran ve Bigadiç İlçelerinde 60 şahıs yakalanırken, 4 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 54 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 79 gram bonzai, 626 gram metamfetamin, bin 212 adet sentetik ecza hap, 2 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 40 TL. para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 12.04.202118.04.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 28'i şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 88 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 42 adet kartuş ve 2 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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