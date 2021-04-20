Altıeylül’de muhtarlık binası olmayan kırsal mahalle kalmayacak

Altıeylül Belediyesi 20 kırsal mahallede muhtarlık binası yapımına başlıyor. Başkan Hasan Avcı, "muhtarlık hizmet binası olmayan mahalle kalmayacak" dedi.

Altıeylül Belediyesi, muhtarlık binası bulunmayan kırsal mahallelerde yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların muhtarlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetlerinden de faydalanabilmesi planlanıyor. Altıeylül'de bulunan ve muhtarlık binası olmayan kırsal mahallelere yapılması planlanan prefabrik yapılar 2 odadan oluşacak. Odalardan biri muhtarlık hizmetleri için kullanılacakken diğeri ise doktor odası olarak hizmet verecek.

Başkan Avcı “Kısa süre içerisinde hizmete sunacağız”

Vatandaşların devlet hizmetlerine erişiminde ulaşılabilirliği arttırmak için farklı çalışmalarda bulunan Altıeylül Belediyesi, demokrasinin temel taşları olan muhtarları da unutmadı. Özellikle kırsal mahallelerde hizmet veren muhtarların en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan muhtarlık hizmet binaları zaruri bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu ihtiyacı gören Altıeylül Belediyesi, 20 kırsal mahallede prefabrik hizmet binası çalışmalarına başladı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın talimatıyla başlatılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu çalışmaları yakından takip eden Başkan Avcı “Kırsal mahallelerimizde hizmet veren mahalle muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda başlattığımız çalışmalar kapsamında 20 adet prefabrik muhtarlık hizmet binamızı inşallah çok kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Bu hizmet binaları 2 odadan oluşuyor. Muhtarlık hizmetleri için ayrılan odaya ek olarak bir tane daha odamız mevcut. Bu oda ise kırsal mahallelere gelen sağlık personelinin kullanımı için tahsis edilecek olan doktor odasıdır. Böylelikle vatandaşlarımızın muhtarlık hizmetlerine ek olarak sağlık hizmetlerine ulaşımını da kolaylaştırmayı planlıyoruz. Çalışmalarına başladığımız muhtarlık hizmet binalarımızın kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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