Karesi’de mezarlık ve boş arazilerdeki otlar temizlenip ilaçlanıyor Karesi Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırlıyor

Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde boş araziler ve mezarlıklarda bakım, temizlik ile haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Yeni nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına tüm imkânlarını seferber eden Karesi Belediyesi, ilçede adım atmadık yer bırakmadı. İlçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bitkilendirme, budama, toprak tesviyesi, çim alan oluşturulması gibi çalışmalar yapan Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin daha yeşil hale ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi harekete geçen Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969.865 m alanda yabani otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken, çevreye atılan çöpleri ise bir bir topluyor. Geceli gündüzlü çalışan ekipler, mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını bayram öncesi tamamlamayı hedefliyor. Ekipleri ayrıca 27 merkez mahallede bulunan boş arazi ve kaldırımlardaki yabani otları da temizliyor. Ekipler ayrıca ot temizliği sonrası haşerelere karşıda ilaçlama çalışması yapıyor.

“Karesililer hizmetin en iyisine layık”

Karesi'de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşların bayramı ve yaz aylarını rahat geçirmelerini istediklerini söyledi. Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan keyif duyacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.