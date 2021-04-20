Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Şenveli oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli getirildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 17 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli getirildi. Şenveli 20142019 yılları arasında Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini başarıyla üstlenmiş ardından Bursa Şehir Hastanesi Kurucu Başhekim Yardımcılığı ve Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimliği görevlerinde bulunmuştu. Bandırma Devlet Hastanesi'nin Tıp Fakültesi'nin kurulması ardından statüsünün yükseltilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasıyla birlikte Başhekim görevini yürüten Uzm. Dr. Ethem Karpuz da emekliye ayrılmıştı. Bir süredir vekaleten yürütülen Başhekimlik görevine 17 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli getirildi.

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