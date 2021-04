Sındırgılı arıcılara Büyükşehirden arı yemi desteği

Balıkesir’in doğal şehir ünvanlı ilçesi Sındırgı’da doğal üretime ve çiftçiye her alanda destek devam ediyor.

yüzde 57’si ormanlarla çevrili ve birçok endemik bitkinin bulunduğu ilçede son yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi destekleri ile arıcılık ve bal üretiminin de arttırılması hedefleniyor. Özellikle çam, lavanta ve çakırga otunun oldukça fazla olması, hava şartlarının da uygun olması kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çeşitli noktalarda karakovan bal üretimi gerçekleşirken birçok vatandaş da modern sistem arıcılığa yönleniyor.

Kimyasal ürünlerden ziyade doğal yöntemlerle üretimin yapılması adına da eğitimler, yönlendirmeler ve çeşitli destekler sunuluyor. Bahar aylarında arı yavrularının beslenmesini güçlendirmek ve kaliteli arıların yetişmesini sağlamak amacıyla Arıcılar Birliğine kayıtlı olan 22 arıcıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile 110 teneke arı yemi dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önceleri de arıcılara kovan, petek gibi destekler de sağlanmıştı.

Yem dağıtımının yanında önümüzdeki günlerde arı kovanı desteğinin de yapılacağı belirtildi. İlçedeki tüm üreticilerin desteklemelerden faydalanması adına ilgili birliklere de üye olmaları konusunda bilgilendirmeler de gerçekleştiriliyor. Arıcılara verilen destekten memnun olan üreticiler “ Büyükşehir belediyemize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Arıcılarımıza büyük destek oluyor. Devamını diliyoruz. Sebep olan herkesten Allah razı olsun“ dedi.

Her alanda doğal üretime tam destek

Her alan da doğal üretimi desteklerini dile getiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Doğal şehir Sındırgı’da doğal üretimi destekleyebilmek maksadıyla, Balıkesir Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’ın destekleri ile bugün 22 arıcımıza her birine 5’er tane olmak üzere arı yemi verdik. Özellikle bahar aylarında arının yavrularını besleme sıkıntısını da ortadan kaldırmış olduk. Bir teneke ücretini üreticimiz verdi dört tenekesini de büyükşehir belediyemiz vermiş oldu üreticilerimize. Bununla alakalı da arıcılar birliğine üye olmak gerekiyor. Sındırgı’da 50 55 civarı arıcımız var, ancak yarısı Arıcılar Birliğine üye. Üye olanların böyle bir imkânı olmuş oldu. İnşallah yakın zamanda yine büyükşehir belediyemizin desteği ile arı kovanı desteği de yapılmış olacak. Bu maksatla Sındırgı’da doğal yöntemlerle üretim yapan çiftçimize desteğimizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.

