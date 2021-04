“Karesi Öğretmen Akademisi” Türkiye Ulusal Ajansı’nı ağırladı

Balıkesir’in Tek Resmi Öğretmen Akademisi olarak çalışmalarına her gün yenilerini ekleyen Karesi Öğretmen Akademisi; Avrupa Birliği Eğitim Programlarının ülkemizdeki uygulayıcısı olan Ulusal Ajans’ın Başkanı İlker Astarcı ve Proje Uzmanı Serap Ekmen’i eğitimcilerle buluşturdu.

Balıkesir’de Öğretmen Akademisi bazında ilk ve tek olarak faaliyetlerine devam eden “Karesi Öğretmen Akademisi”; farklı konu ve konuklarıyla Balıkesir’de sinerji oluşturmaya devam ediyor.

Karesi'de etkin bir şekilde yürütülen Erasmus+ projelerinin sorumlusu Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Proje Uzmanı Serap Ekmen Karesi Öğretmen Akademisinin konuğu oldu. Başkan Astarcı Karesi’de Erasmus+ kapsamında yapılan çalışmalar konusunda konusunda tebriklerini iletti ve Yeni Erasmus+ Programı içeriği, proje çeşitleri ve bütçe durumu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. En kısa zamanda yüz yüze de görüşme dileğini vurgulayan Astarcı projeler konusunda ilçeye her türlü desteği vereceklerini belirtti ve seminere enerjisiyle güzel bir katkıda bulundu.

Seminer Okul Eğitimi Koordinatörlüğü Proje Uzmanı Serap Ekmen’in Yeni Dönem Erasmus+ Programı ile ilgili sunusu ile devam etti. Özellikle okulların dahil olabileceği Erasmus+ projelerine ilişkin bilgilerin sunulduğu seminer etkili ve verimli geçti.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü seminerde yaptığı konuşmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak proje bazlı çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirtti. Bu konudaki gayretli çalışmalarından dolayı ilçenin idareci ve öğretmenlerin teşekkürlerini iletti.

Seminerde söz alan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise “Kurumlarımızın AB destekli projelerde yer almasını önemsiyoruz. 20142020 Erasmus+ kapsamında ilimizde en fazla proje yürüten ilçe Karesi ilçesi olmuştur. Bu durumun yeni açıklanan Erasmus+ programında da devam etmesi için destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yurtdışındaki paydaşlarıyla bir araya gelip kültür alışverişinde bulunması ve hayata bakış açılarını genişletmeleri bizler için çok değerli. Bu bağlamda destekleri ve katılımları için Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve Ulusal Ajans Uzmanı Serap Ekmen’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

