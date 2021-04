Milli Eğitim Müdürü Yıldız’dan 23 Nisan mesajı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız´ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı yayınladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101 yılı nedeniyle Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız bir kutlama mesajı yayımladı.

Müdür Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi. “Millî hakimiyetin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yılında gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletimize ve istikbâlimizin yegâne teminatı olan çocuklarımıza kutlu olsun. 23 Nisan 1920, milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Zira aziz milletimizin, her ahvâl ve şeraitte istiklâline sahip çıkacağını ve iradesini kimsenin ellerine bırakmayacağını tüm dünyaya haykırarak muzaffer olduğu İstiklâl Harbi esnasında, 23 Nisan 1920'de, millî mücadeleyi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisimizi "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!" şiarıyla kurduktan sonra bu önemli günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Birlik ve bütünlüğüne, bayrağına, egemenliğine ve bağımsızlığına kasteden her türlü işgalci zihniyete, dün olduğu gibi bugün de yarın da geçit vermeyeceğini 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kahramanca duruşuyla bir kez daha ispat eden necip milletimiz için en büyük kuvvet ve dayanak, yarınları güvenle teslim edeceğimiz çocuklarımızdır.

Unutulmamalıdır ki sevgiyle büyüttüğümüz her çocuğun gözlerindeki ışık, Türkiye'nin yolunu aydınlatan meşale hüviyetindedir. Onlara daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak ise boynumuzun borcudur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bizlere özgür ve bağımsız bir ülke bırakmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor;

Okul koridorlarımızın, sınıflarımızın sizlerle yine cıvıl cıvıl olacağı; cadde, sokak ve parklarımızın sizlerin gülüşlerinizle yankılanacağı günlere en kısa zamanda kavuşabilmek ümidiyle. “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun.”

