Balıkesir'de jandarma 24 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Erdak, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 1920 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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