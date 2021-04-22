Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BH Konyaspor

Türkiye Basketbol Ligi 28. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kurtdereli Spor Salonu'nda Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol takımını ağırlayacak.

Konyaspor karşılaşması hakkında açıklamalarda bulunun Balıkesir Büyükşehir Belediyespor oyuncularından Polat Kaya, “Rakibimiz genelde genç ve dinamik oyunculardan kurulu bir kadro. Kalan tecrübeli isimler de soğukkanlı ve bitiriciliği yüksek olan isimler. Çok zor bir maç olacak bunun bilincindeyiz. 4 maçlık bir mağlubiyet serimiz var. Ama geçmişe takılı kalamayız. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam etmeliyiz. Elimizden geldiğince kalan maçlara odaklanıp, ligdeki konumumuzu değiştirmek istiyoruz. Taraftarımızın olumlu enerjileri bizim için önemli. Desteklerini bekliyoruz” dedi.

Oynanan 27 karşılaşmadan 16 galibiyet, 11 mağlubiyet çıkartan BH Konyaspor Basketbol, ligde 4. sırada yer alırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 15 galibiyet 12 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasındaki karşılaşma pazar günü saat 15.45’te başlayacak.

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