Büyükşehir’de asfalt çalışmaları hızlandı Büyükşehir; Burhaniye, Ayvalık, Edremit’te asfalt mesaisinde

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi; Burhaniye, Ayvalık ve Edremit’te sıcak asfalt serimi yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda; Burhaniye İskele Mahallesi Kabaağaç Caddesi’nde, Edremit Zeytinli Mahallesi 3091. Sokak’ta ve Ayvalık Küçükköy Kavşağı’nda sıcak asfalt serimi yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi; bin 360 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki Burhaniye Kabaağaç Caddesi ile 900 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki Ayvalık Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Küçükköy Kavşağı’nda asfaltlama çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdürüyor. 2 bin 900 metre uzunluğunda, 7 buçuk metre genişliğinde Edremit Zeytinli Mahallesi 3091. Sokak’ta asfalt çalışmasını başlatan Büyükşehir ekipleri bir yandan yeni yolları sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getirirken diğer yandan da rutin olarak bozuk yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

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