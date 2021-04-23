Bandırma’da 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Meydanında resmi tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı Aslan “ 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve yedi düvele karşı verilen mücadelenin ardından küllerinden bir Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu dünyaya ilan edilmiştir. Cumhuriyetin kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önemlidir. Bunu çok iyi bilen Atatürk çocuklarımıza, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz.” tarihi mesajını vermiştir. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza 23 Nisan’ı bir bayram olarak hediye etmiştir. Bu bayram yine salgın hastalığın gölgesinde kalbimiz biraz buruk, coşkumuz biraz sönük olacak. Fakat şuna inanıyor ve ümit ediyoruz ki bundan sonraki bayramlarımız hastalığın tamamen ortadan kalktığı ve meydanları doldurup doyasıya eğlenerek 23 Nisan’ı kutladığımız bayramlar olacaktır. Biraz daha dikkatli ve temkinli olarak, kurallara riayet ederek inşallah bu zor günleri geride bırakacağız. Salgın hastalıkların ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan savaşların, göçlerin, açlığın, susuzluğun tamamen son bulduğu, çocukların hak ettikleri mutluluklarına kavuştukları günlerin temennisiyle Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Beril Ekinci günün anlam ve önemi belirten şiir okudu.

Törende Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gaziler, siyasi parti temsilcileri STK'lar yer aldı.

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