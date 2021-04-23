Edremit’te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saat 11.00’da Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonrasında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Özbek yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Famiyet Feridun Sözen İlkokulu öğrencilerinden Sariye Akçay ve Aras Bektaş birer şiir okudu. Şiirlerin okunmasından sonra program sona erdi. Kutlama programı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske konularına titizlik gösterilerek gerçekleştirildi.

Programa Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Garnizon Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, resmi kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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