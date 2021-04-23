Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koltuğunu çocuklara devretti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Güney Marmara Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep Mira Bozoğlu ve 5 yaşındaki Efe Akar'a devretti. Minik Başkanlar önce Başkan Yücel Yılmaz ile birlikte basın mensuplarına poz verdi ardından da kendilerine verilen hediyeleri açarak heyecanlı anlar yaşadılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık koltuğuna oturan çocukların ilk talimatı Bandırma'ya Çocuk Köyü yapılması oldu.

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