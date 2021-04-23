Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür Toplam yurt kapasitesi 5 bin 500 olacak

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nde barınma kapasitesini arttırmak adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş kampüs alanında 3 bin kişilik yeni bir kız yurdu inşasının başlaması nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında başlayan 3 bin kişilik Kız yurdunun inşası başladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkıları ve desteği için şükranlarını sunarak, "2019 yılı içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne üniversite kampüs alanımızdan 70 dönüm yer tahsisi yaparak başlattığımız süreç, kamusal işlemler ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın gerçekleştirdiği ihaleler sonucunda kampüsümüzde 3 bin kişilik KYK kız öğrenci yurdu inşaatı başlamıştır. Projenin bin 500 kişilik 1. kısmı ve bin 500 kişilik 2. kısmı iki ayrı firma tarafından inşa edilerek, 650 gün sonra aynı anda teslim edilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" açıklaması yaptı.

İnşaatlar bittiğinde toplam yurt kapasitesinin 5 bin 500 olacağı öğrenildi.

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