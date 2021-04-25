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Burhaniye’de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi

İHA

Burhaniye’de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahar sezonuna yeni kıyafetlerle girdi. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaptırılan yeni kıyafetler beğenildi.
Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki 42 görevli bahar aylarına yeni kıyafetlerle girdi. Yeni kıyafetlerin kurumun ciddiyetini gösterdiğini anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, bundan böyle denetimlerin de yeni kıyafetlerle yapılacağını söyledi. Yeni kıyafetlerin personeli memnun ettiğini anlatan Müdür Pala, bütün personelin görev sırasında yeni kıyafetleri giyeceklerini söyledi.

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