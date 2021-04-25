TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Keçiörengücü: 2

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TFF 1. Lig’in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Keçiörengücü 21 kazandı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada ani gelişen Keçiörengücü atağında Barış Alper ceza sahası içine girerken Sedat Doğan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ezeh topu kale direğinin üstünden auta attı.

14. dakikada Muhammed Enes Durmuş’un ceza sahası içine yaptığı ortada gelişine Anıl’ın sert şutunu defans oyucuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Muhammed Enes’in ortasında topla buluşan Anıl Taşdemir ceza sahası içinde Fatih Selimhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Taşkın Çalış’ın kullandığı penaltıyı kaleci Metin Kurtardı. Hakem kaleci Metin’in ihlal yaptığını belirterek, penaltı atışını tekrarlattı.

27. dakikada tekrarlanan penaltıyı tekrar Anıl Taşdemir kullandı kaleci Metin yine penaltıyı kurtardı dönen topu Cemal Kızılateş sert şut ile ağlara gönderdi. 10

40. dakikada Keçiörengücü atağında Sedat Dursun’un uzaklaştırmak istediği topa Barış Alper Yılmaz gelişine vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 11

47. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Gönül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 12

67. dakikada Sedat Doğan'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kale direğinin üstünden auta çıktı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ferdi Karadoruk xx

Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Mert Örnek xx (Foxi Ketheovama dk. 89 ?), Birol Parlak xx, Sedat Dursun xx, Berat Aydoğdu xx (Oğuzhan Çapar dk. 89 ?), Anıl Taşdemir xx (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 60 x), Cemal Kızılateş xx (Muhammed Ali Doğan dk. 73 x), Taşkın Çalış xx, Cumali Bişi xxx, Anıl Taşdemir xx, Arb Manaj xx (Abdulkadir Özgen dk. 73 x), Muhammed Enes Durmuş xx

Yedekler: Yasin Yiğit, Hasan Özkan, Abraham Nwankwo, Doğa İşeri

Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Süleyman Olgun xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Uğur Utlu xx, Burak Aydın xx (İrfan Akgün dk. 77 ?), Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 73 x), Barış Alper Yılmaz xxx (Boubacar Diabang dk. 83 ?), Soner Gönül xxx, Oğün Bayrak xx, Emaka Eze xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Haşim Arda Sarman, Edın Hamıdovıc, Muharrem Cinan, Ilır Mustafa

Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz

Goller: Cemal Kızılateş (dk. 27) (Balıkesirspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 40), Soner Gönül (dk. 47) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Fatih Selimhan (Keçiörengücü), Berat Aydoğdu, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor)

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