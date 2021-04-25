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Okuldaki şehit Aybüke öğretmenin adının değiştirilmek istenmesine tepki

DHA

Okuldaki şehit Aybüke öğretmenin adının değiştirilmek istenmesine tepki


Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de, önce Edremit Lisesi, ardından da Körfez Anadolu Lisesi olarak eğitim veren okulun adı, geçen 11 Şubat'ta ailenin talebi üzerine, `Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi´ olarak değiştirildi. Liseden mezun olan eski öğrencilerin kurduğu dernek yönetiminin, okul isminin Edremit Lisesi olarak değiştirilmesini istemesi, ilçede tepkiyle karşılandı.
İlçede, 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açılan, 1956 yılında 22 derslikli lise olarak eğitime devam eden Edremit Lisesi'nin adı, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi adını aldı. Okulun eski mezunlarından Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman´ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK´lı teröristlerce şehit edildi. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran şehit Aybüke öğretmenin anne ve babası, okula kızlarının adının verilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından okul adı `Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi´ oldu.
Kararın ardından ise, Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okulun eski ismini alması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Şehit öğretmenin adının değiştirilmesi için yapılan bu başvuru Edremit´te tepkiyle karşılandı.
Edremitli Bayram Karabıyık, "Şehit öğretmenimiz, vatan millet için şehit olmuştur. Bu okuldan mezun olduğu için de isminin buraya verilmesinde bir sakınca yoktur. Bundan rahatsız olmalarına da gerek yoktur. İsabetli bir karardır ve bundan rahatsız olanları da uygun görmüyorum. Körfez Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu için kendisi de şehit olduğu için buraya isminin verilmesi gayet uygundur" dedi.
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hikmet Uyan, "Ben kendim de bu okulunun mezunuyum. Bizim okuduğumuz dönemde ismi Edremit Lisesi'ydi. Ancak zaman içerisinde yabancı dil ağırlıklı olarak isim aldı. Körfez´de ilk Anadolu Lisesi olarak Kadıköy´deki Anadolu Lisesi açıldı. Bu sefer Edremit Anadolu Lisesi adı ona verildi. 2010-2011 yılında ise Edremit Lisesi´nin ismi Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Bugün rahmetli eski öğrencimiz, meslektaşımız şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin isminin verilişi ise henüz 2021 yılında oldu. Asıl Edremit Lisesi'nin adının değiştirilmesi ise 2010-2011 yılındadır. Edremit Lisesi Mezunları olarak bu hak arayışının veya isme karşı tepkinin o zaman konulması gerekirdi kanaatindeyim" dedi.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ise "Ben görevime 4 Mayıs 2020 tarihinde atandım. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın o okuldan mezun olduğunu öğrendim. 2 kişi geldi ve kendilerinin, şehidimizin annesi babası olduğunu söylediler. Duygusal bir atmosfer oluştu ve kızlarının bu okuldan mezun olduğunu belirterek, `İsmini bu okula verirseniz, bizi şereflendirirsiniz, çok seviniriz´ dediler. Bakanlıktan gelen yazı ile 11 Şubat 2021 tarihinde isim değişikliği yapıldı. Şerefle oraya o tabelayı taktık. Bundan da gayet memnunum. Kimseye şahsen rencide edecek, herhangi bir arkadaşımızı üzecek bir davranışta bulunduğumuzu zannetmiyorum. Beni burada üzen olay, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi adı verildiğinde karşı çıkılmaması. Mahkemeye verdiklerini duydum, tabi bu bizim konumuz değil. Biz kamu görevliyiz. Bizler devletin tayin etmiş olduğu buradaki bürokratlarız bizler kanun uygulayıcıyız" diye konuştu.
AK PARTİ´DEN TEPKİ
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da vatanı uğruna şehit olan bir öğretmene mezun olduğu okulun adının verilmesine karşı çıkan kişilere tepki gösterdi. Başkan Umutlu, "Gönlümüzün kahramanı olan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, vatanı uğruna canını feda etmiş, şahadet mertebesine erişmiş bir değerimizdir. Bu vatanın her karış toprağında şehit kanları mevcuttur. Vatanımız, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bizimdir ve bayrağımız onlar sayesinde şanla, şerefle dalgalanmaya devam ediyor. Türkiye´de, Türk bayrağının gölgesinde yaşayıp, şehitlerimizden rahatsız olanların, biz de Türk olduklarında şüphe duyarız. Bu isim değişikliği iptal başvurusuyla ilgili yüce Türk adaletinin adilane kararı vereceğinden hiç şüphemiz yoktur" dedi.
'BİZ ŞEHİT İSMİNİN VERİLMESİNE KARŞ DEĞİLİZ'
Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hasan İleri, Şehit Aybüke Yalçın´ın adının bir okula verilmesine karşı olmadıklarını ve kimsenin de olmayacağını söyledi. Edremit´in ilk lisesi ve sembol durumunda olan okul yerine başka okullara ismin verilmesini istediklerini söyleyen İleri, "Edremit Lisesi 1956´dan bu yana hizmet veren bir lise. Bu maziyi silip, yeni bir okul yamak bizce doğru değil. Yerleşmiş isimlerin değiştirilmesi yerine yeni okullara, çok muhterem, cennetlik şehit kızımızın adının verilmesinin daha uygun olacağı yönünde bir talepte bulunduk. Şehitlere karşı olduğumuzdan değil. Bizler milliyetçi, Türkçü insanların. Bunu alıp başka yere çektiler. Böyle olabileceğini tahmin etmiştik ama biz yerleşmiş isimlerin değiştirilemeyeceği yönündeki yönetmeliğe göre bu talepte bulunduk. İdare Mahkemesi ne karar verirse, bizimde başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-04-25 22:47:17

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