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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 bin çocuğa şekerleme torbası

İHA

4 bin çocuğa şekerleme torbası

"10 numara şehrin 10 numara çocuklarını sevindiriyoruz” sloganıyla yola çıkan İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği 20 ilçede 4 bin çocuğa şekerleme torbaları gönderiyor.
İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bayramda çocukları sevindiriyor. "10" numara şehrin "10" numara çocuklarını sevindiriyoruz” sloganıyla yola çıkan İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği 20 ilçede 4 bin çocuğa şekerleme torbaları gönderiyor. Dernek ayrıca İzmir ve Balya ilçesinde dağıtılmak üzere de 200 koli ramazan erzak paketi de dağıtacak.
İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Ramazan ayında 4 bin çocuğa içinde şeker, çikolata, gofret, sakız, meyve suyu, ay yıldızlı balon bulunan bayram paketlerini hediyesi olarak, bayram öncesi belediyeler aracı ile dağıtacaklar. Dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlatılan hediye paketleri, kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan çocuklara bayram öncesi dağıtılacak.
Dernek Başkanı Erkan Uzun yaptığı paylaşımda bu etkinlikleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Geçmiş Ramazan Bayramlarında Balıkesir'in ilçelerinde ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımı yapmış ve özel çocuklarımızın bayramlıklarını almıştık. Bu Bayram da; Balıkesir’imizin 20 ilçesinin kırsalında bulunan 4 bin çocuğumuza şeker tadında bir bayram geçirmeleri için şekerleme torbaları hazırlatıp, onları sevindireceğiz. Çocuklarımıza şekerleme torbaları dağıtırken, İzmir ve Balya ilçesinde de ihtiyaç sahibi ailelere 200 koli Ramazan kolisi dağıtacağız. Çocuklarımıza verilecek olan şekerleme torbalarını Karesi Belediyesinin depolarından ilçe belediyelerine teslim edeceğiz. Şekerleme torbasını alan ilçe belediyeleri de bu torbaları kendi imkanları ile çocuklara ulaştıracaklar. Belediyelerimize bu katkıları için dernek olarak çok teşekkür ediyoruz. 10 numara şehrin 10 numara çocuklarına mutlu bayramlar diliyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında çocuklarımızı sevindiren yardımseverlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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