Balıkesir'de polisten 26 şüpheliye 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda ise 20 şüpheli şahıs yakalanırken, 1'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Erdek ,Gömeç ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek, 4 ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 18 fişek ve 4 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 232425 Nisan 2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Havran, Burhaniye, Bandırma, Gönen, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan 14 ayrı çalışmada 20 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs tutuklandı ve 19 şahsa haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 18 adet sentetik ecza hap, 60,4 gram metamfetamin, 76,32 gram bonzai, 21,60 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 565 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.