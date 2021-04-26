Şehidin ismine büyük saygısızlık Şehidin ismi mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışılıyor iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin ismine büyük saygısızlık Şehidin ismi mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışılıyor iddiası

İHA

Şehidin ismine büyük saygısızlık Şehidin ismi mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışılıyor iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin sosyal medya üzerindeki tartışmalar sonrasında mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışıldığı iddiaları büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek açıklamalarda bulundu.
Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Edremit Körfez Anadolu Lisesinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini içeren valilik onayının iptali istemiyle mahkemeye başvurduğu iddia edildi.
Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklama ile olayların eğitim camiasını derinden üzdüğünü ifade ederek, “Aslına bakarsanız, 4 Mayıs 2020 tarihinde Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü atandığımda burasının adının Edremit Lisesi değil, Körfez Anadolu Lisesi olarak buldum. Bizim aslında isim değiştirme ile ilgili bir teşebbüsümüz de yoktu. Buraya atanmamdan iki ay sonra iki kişi geldi. Bir bayan bir erkek. Kendilerinin merhum Şehidimiz Aybüke Yalçın’ın annesi ve babası olduklarını söylediler. Sadık amca sağ olsun. Burada duygusal bir atmosfer oluştu. 'Benim kızım Şehit Aybüke Yalçın, burada Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Benim çocuğumun adını buraya verirseniz sizlere müteşekkir olurum' deyince bunu devlet olarak bu ülkeye evladını şehit vermiş bir annenin bir babanın bir nebze olsun acısını dindirmek adına büyük bir memnuniyet ile karşıladık. Bunu 24 Kasım’a uyarladık. Arkadaşlarımız ile karar aldık. 24 Kasım’da sadece Körfez Anadolu Lisesi’nin değil, aynı zamanda Merkez Anaokulu’unda, bu iki okulunda isimlerini değiştirdik. Hem de 24 Kasım’a uyarlayarak Şehit Necmettin Yılmaz Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik” dedi.
Edremit Milli Eğitim Müdürü Özbek, "Burada en çok rahatsız eden konu, bu isim buradan kaldırıldığında; Edremit Lisesi evet tarihi bir okul. Bu ismin buradan kaldırıldığı tarih 26 Haziran 2010 üzerinden tam 11 yıl geçmiş. Keşke o gün bu hassasiyeti bu gün gösterenler o gün de göstermiş olsalardı. Mesele belki o zamandan da halledilebilirdi. Buradaki Körfez Anadolu Lisesine biz Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismini vermekten de büyük şeref duyduk. Şeref ile de oraya o tabelayı taktık" dedi.
İsim tartışmalarının mahkemeye verildiği iddialarını değerlendiren Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, "Sizler gibi duyduğumuz burada oradan mezun bir büyüğümüz tarafından tekrar Körfez Anadolu Lisesi’ne çevrilmesini talep ediyoruz diye bir mahkeme başvurusu olduğunu duyduk. Bizler de sizler gibi sükûnet ile mahkemenin ve kararın neticesini beklemekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polisten 26 şüpheliye 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 26 şüpheliye 'Huzur' operasyonu
4 bin çocuğa şekerleme torbası
YEREL HABERLER 4 bin çocuğa şekerleme torbası
Balıkesirspor - Ankara Keçiören maçının ardından Yusuf Şimşek: “Kalan maçlarımızda aynı ciddiyetle oynayacağız” Hamdi Yılmaz: "Futbolcularımı kutluyorum"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Ankara Keçiören maçının ...
Okuldaki şehit Aybüke öğretmenin adının değiştirilmek istenmesine tepki
YEREL HABERLER Okuldaki şehit Aybüke öğretmenin adının değiştirilmek ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Keçiörengücü: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Keçiörengücü: 2
TFF. 1. Lig: Aydeniz Et Balıkesirspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF. 1. Lig: Aydeniz Et Balıkesirspor: 1 - Ankara ...
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu: “Bu yalanı ortaya atanları kınıyoruz” “Şanlı tarihimizde ermeni soykırımı yoktur”
YEREL HABERLER AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu: “Bu yalanı ...
Erdek'te bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erdek'te bir mahalle karantinaya alındı
Havran’da pandemi döneminde hijyen kurslarının sayısı arttı
YEREL HABERLER Havran’da pandemi döneminde hijyen kurslarının sayısı ...
Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi
Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi
Burhaniye’de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de tarım personelinin yeni kıyafetleri ...
Ayvalık’ta asfalt çalışmaları sokağa çıkma yasaklarına rağmen sürdü
YEREL HABERLER Ayvalık’ta asfalt çalışmaları sokağa çıkma ...
Eşine ağılda doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Eşine ağılda doğum günü sürprizi yaptı
AK Partili Ali Gür’den Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt hamlesine tam destek
YEREL HABERLER AK Partili Ali Gür’den Büyükşehir Belediyesi’nin ...
'Balıkesir, Türkiye´nin aromaterapi merkezi olacak'
YEREL HABERLER 'Balıkesir, Türkiye´nin aromaterapi merkezi olacak'
Balıkesir Üniversitesi'ne 2 yeni proje
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi'ne 2 yeni proje
Balıkesir Türkiye’nin Aromaterapi Merkezi olacak
YEREL HABERLER Balıkesir Türkiye’nin Aromaterapi Merkezi olacak
Burhaniye’de nisan yağmurları zeytincileri sevindirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de nisan yağmurları zeytincileri sevindirdi
Dursunbey OSB'de ikinci fabrikanın temeli atıldı
YEREL HABERLER Dursunbey OSB'de ikinci fabrikanın temeli atıldı
(Özel) Ramazan’da balıklar ucuzladı Ramazan ayında balık tüketimi azaldı
YEREL HABERLER (Özel) Ramazan’da balıklar ucuzladı Ramazan ayında ...