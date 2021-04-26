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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de diplomalı kadın çiftçi

İHA

Burhaniye’de diplomalı kadın çiftçi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Fatma Lokman, çiftçilik yapmaya başladı. 5 yıl muhasebecilik yaptığını anlatan Lokman, işini severek yaptığını söyledi.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesinde oturan 1 çocuk annesi Fatma Lokman, 5 yıl muhasebecilikten sonra çiftçilik yapmaya karar verdi. Eşi Uğur Lokman ile birlikte değişik ürünler eken Fatma Lokman, bu yıl ilk kez ıtır bitkisi dikimine başladı.. Genç kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nin(BAÇEM) öncülük ettiği “Aromatik Köy Projesi” kapsamında aldığı ıtır fidanlarını bir dekarlık alanda dikti. Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Fatma Lokman, “Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra 5 yıl muhasebe bürosunda çalıştım. Kayın pederim Ali Lokman ve eşim Uğur Lokman köyde çiftçilik yapıyordu. Bende çiftçilik yapmaya karar verdim. Şimdi ailecek çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl BAÇEM’in ıtır fidesi dağıtacağını duyunca ben de başvurdum. Bu konuda köydeki 8 girişimci kadından biri oldum. Şimdi de ıtır fidelerini diktik. Bu projenin diğer çiftçilere de örnek olmasını diliyorum. İnşallah, köylümüze örnek oluruz, Bize destek olan Büyükşehir Belediyesi ve BAÇEM yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

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