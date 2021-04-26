Bandırmaspor'da yaprak dökümü



Tufan DALGIÇ / BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA) Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Erkan Sözleri ve sportif direktör Serdar Samatyalı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni yapılanma kapsamında karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sn. Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-04-26 14:23:35



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