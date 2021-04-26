Başkan Orkan Vicdaniye’de vatandaşlarla buluştu

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle ziyaretleri yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Vicdaniye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Orkan son olarak Vicdaniye Mahallesi’nde bir dizi ziyaretlerinde bulundu. Mahallelilerin taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesinin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan ve tuttukları oruçların kabul olmasını dileyen Başkan Orkan, mahallelerin sorunlarını dinleyerek taleplerini öğrendi. Mahalle ziyaretlerini önemsediklerini ve ziyaretlerde vatandaşlarla sık sık istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Orkan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak, Karesi'mizin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın, vatandaşlarımız özelinde mahalle muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz, bu kapsamda sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için önemli” dedi.

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