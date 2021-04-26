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AK Partili Canbey: "Şehit öğretmenimiz Aybüke’nin ismini de, gülüşünü de yaşatacağız"

İHA

AK Partili Canbey: "Şehit öğretmenimiz Aybüke’nin ismini de, gülüşünü de yaşatacağız"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilen okulun isminin değişmesi için dava açan Hasan İleri’yi sert sözlerle eleştirdi. Canbey, “Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’de buna kimsenin gücü yetmez. Şehit öğretmenimiz Aybüke’mizin o güzel ismini de, gülüşünü de yaşatacağız” dedi.
2017 yılında öğretmenlik yaptığı Batman’ın Kozluk ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Balıkesir Valiliğinin onayı ile mezun olduğu Balıkesir Edremit Körfez Anadolu Lisesi’ne verilmişti. Dernek Başkanı Hasan İleri, okulun isminden şehidin adının silinmesi için dava açtı. Konuya ilişkin TBMM’de basın açıklaması düzenleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Yaşanan bir olay maalesef vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Yazıklar olsun diyorum. Edremit’te sadece o okula şehit öğretmenimizin ismi verilmedi. Aynı zamanda Edremit Merkez Anaokulumuza da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Tunceli’de genç yaşta şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi verildi. Hadi durmayın ona da dava açın. Burada mesele onların iddia ettiği gibi okulun isminin değişmesi değil, okula şehit isminin verilmesi. Çünkü okulun ismi 2010 yılında değiştirilirken ne kimse itiraz etti ne de kimse dava açtı. O zaman burada başka bir niyet var” dedi.
“O dava açanlara sesleniyorum, şehit Aybüke Yalçın öğretmen bedavadan nam sahibi olmadı, bu memleket için can verdi, can” diyen Canbey, “Şehidimizin isminin okuluna verilmesinden neden rahatsız olunur ki? Vatan için can vermekten daha büyük bedel mi olur. Bundan daha büyük şeref mi olur? Hemşehrileri olarak bizlere bundan daha büyük bir gurur mu olur? Bırakın mezun olduğu okulu dağa taşa adı verilse gurur duyar insan” ifadelerini kullandı.
Şehit Aybüke Yalçın’ın gencecik yaşında memleketinden uzakta bu vatanın evlatları okusun diye, ülkemizin yarınlarını inşa edecek, vatanına, milletine bağlı nesiller yetişsin diye şehit olduğunu söyleyen Canbey, “Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli kurumlara Aybüke öğretmenin adı gururla verilirken, böylesi utanç verici bir hadisinin Aybüke öğretmenin memleketi olan Balıkesir’de yaşanmış olması bizi ziyadesiyle üzmüştür. Kuvayı Milliye şehri Balıkesir’de, hem de Atatürk’ün büyük önem verdiği, iki kez geldiği Edremit’te okula şehit isminin verilmesine karşı çıkılıyor, yetmiyor dava açılıyor. Tek kelime ile yazık” dedi.
“Balıkesir’in milletvekili olarak, hem bireysel olarak, hem de hemşehrilerim adına bu konunun ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağım” diyen Canbey, “Bu memlekette kimse şehide saygısızlık yapamaz. Biz Balıkesirliler olarak hemşehrimiz, şehit öğretmenimiz Aybüke’mizin o güzel ismini de, gülüşünü de yaşatacağız” dedi.
Canbey, “Bu vahim hatanın şahsi bir duruş olduğuna inanmak istiyorum. Aybüke öğretmenin adının değiştirilmeye çalışılması Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ve CHP'yi rahatsız etmiyor mu? ADD'yi ve hatta CHP vekillerini de acilen bu konuda tepki vermeye davet ediyorum. Eğer HDP’nin soykırım kabul edilsin açıklamasına sustukları gibi bu konuda da sessiz kalırlarsa, bu elim hataya ortaktırlar demektir. Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu biri tarafından şehidimize yapılan bu saygısızlık inanın ülkemizin kurucusu Atatürk’ün de kemiklerini sızlatır. Atatürkçü böyle olunmaz. Atatürk bugün yaşasa ve şu olaya şahit olsa size ne der hiç düşündünüz mü? Bu ülke şehitlerin kanı üzerine kuruldu. Şehitlerimizin ismiyle, aziz hatırasına ve ailelerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Ben tekraren bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı yineliyor, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

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