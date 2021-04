Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 yıl önce ismi Edremit Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilen ve 24 Kasım’da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi verilen okul ile ilgili tartışmalar ve tepkiler büyüyerek devam ediyor.

Batman'da hain terör saldırısında hayatını kaybeden ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi mezunu olan şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin 24 Kasım’da okuduğu okula verilmesinin ardından aylar sonra yaşanan isim tartışması ve konunun mahkemeye taşınması ilçede büyük tepkiye yol açtı. Edremit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, “Konu aslında Körfez Anadolu Lisesi iken daha önce Edremit Lisesiydi. Sonra Körfez Anadolu Lisesi oldu. 10 yıl önce bu isim zaten verilmişti. Daha sonra hain terör örgütünün şehit öğretmenimiz Aybüke’yi katlettikten sonra Körfez Anadolu Lisesine Şehit Aybüke Yalçın isminin verilmesi bazı insanları rahatsız etmiş galiba. Bu rahatsız olan şahıslar da o liseden mezun olmuş, yaşını başını almış öğrencilerinin kurduğu bir derneğin temsilcileri. Edremit mahkemelerine şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin isminin kaldırılması için dava açılmış” dedi.

Tuna, yapılan olayın ilçe halkı için bir zul olduğunu ifade ederek, “Bu Edremit için züldür. Edremit halkı bu konuyla ilgili infial içindedir. Bu konuyu gündeme getirip de dava açanların bu memlekete olan sorumluluklarından uzak olduklarını düşünüyorum. Şehit Aybüke öğretmenimiz bizim onurumuzdur. Şehit Aybüke’nin isminin okula verilmesi hem okulumuz hem de Edremit için bir kazançtır. Şehit isminden rahatsız olan, o okulun derneğinin mahkeme açması bakış açımızı tamamen değiştirmiştir” dedi.

Sosyal medya üzerinde ilgili dernek yöneticilerinin yorumlarına değinen Murat Tuna, “Çok vahim bir cümle var konuyla ilgili paylaşımlarda. Bu derneğin yönetimi bir cümle kurmuş. Beni ve Edremit’imizi de en çok yaralayan cümle budur. Bunu onların kayıtlarından almış bulunmaktayım, 'Bedavadan nam sahibi olunmaz' diye böylesine akıl tutulması yaşayan bir cümlenin kurulması hakikaten bu memleket için canını vermiş, bu devletin ve milletin bekası için hala canını veren aslan gibi öğretmenlerimize, aslan gibi yiğitlerimizin adına da, şehit mertebesine de leke sürülmüştür. Bedavadan nam sahibi olunmaz cümlesi büyük bir hakarettir. Bu cümleyi söyleyenlere aynen iade ediyorum. Çünkü şehit Aybüke öğretmenimiz bedavadan nam sahibi olmamıştır” dedi.

Tuna, 10 yıl önce isim değiştirilirken tepki gösterilmemesini ve şehit öğretmenin isminin neden bu kadar rahatsız ettiğini merak ettiğini vurgulayarak, “Edremit halkının yaptırdığı bir liseye şehit öğretmenimiz Aybüke’nin isminin verilmesi neden bu kadar bunları rahatsız etti. Başında şehit ismi olduğu için mi? Peki ben bunlara soruyorum. 10 yıl önce burası Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilirken bir dernek neredeydi. Geçmişte burada Körfez Dershaneleri de vardı. Acaba bir bağlantıları mı var? Bu benim iddiam değil. Körfez Anadolu Lisesine 10 yıl önce ses çıkarmayan o dernek yetkilileri o gün ses çıkarmadılar. Şehit öğretmen Aybüke’miz için niye ses çıkarıyorlar. Neden dava açıyorlar. O öğretmenimizin 83 milyon üzerinde hakkı vardır” dedi.

Bu açıklamaları yapanlar ve davayı açanların şehit Aybüke öğretmenin ailesinden özür dilemesi gerektiğini söyleyen Tuna, “Ya çıkın özür dileyin ya da gidip şehit Öğretmenimiz Aybüke’nin ailesinden helallik isteyin. Eğer bunu istemezseniz şehit Aybüke gibi onlarca şehit öğretmenimiz var. Binlerce şehit askerimiz, polisimiz var. Onların elleri bu dünyada yaşadıkları sürece yakalarında olacaktır. Öbür tarafa göçtüklerinde de orada yakalarında olacaktır” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan eski Edremit Belediye Başkanı Av. Tuncay Kılıç, “Aybüke hanım kızımız Edremit’in çocuğudur. Edremit Lisesinde okumuştur. Ailesi Edremit’te yaşamaktadır. Edremitli olmak için Edremit’te doğmak şart değildir” dedi.

Kılıç, “Bence biz belediye dönemimizde Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş isimlerini verdik yollara. Bizden önce Demokrat Parti zamanında Adnan Menderes ismi verilmiş Yıldırım Caddesi’ne. Bunların hiçbiri Edremit doğumlu değil. Aybüke hanım kardeşimizin, rahmetli şehidimizin, Edremit’te doğmadığı düşünülüyorsa çok yanlış bir düşünce. Edremit ismini sevmek, Edremit’te yaşamak, Edremit’in suyunu ekmeğini yemek. Ailesi şu anda hala Edremit’te. Edremitli olmaya yeterli benim için” dedi.

Konunun vatan millet sevgisi ile bir olduğunun altını çizen Kılıç, “Şehidi sevmeyen insanlar, vatanı, milleti, devleti sevemez. Şehit deyince her şey durur. Canını vermiş. Hayatının baharında bu ülke için, bu ay yıldızlı bayrak için canını vermiş bir şehidimiz o. O her şeyden değerlidir. Benim için Edremit Lisesi Edremitliler tarafından yapılmış. Edremitliler Kurtuluş Savaşı'nda birçok şehit vermiş insanlar, Hidayet Efe ilk şehidimiz. Keremköy cephesinde. Netice itibariyle şehit Hamdi Beylerimiz, şehitlerimiz sayesinde Edremit’imiz var” dedi.

Şehitlerin üzerinden siyasi tartışmalar yapılmasının ayıp olduğunu söyleyen Kılıç, “Aybüke şehit kardeşimiz de Edremit doğumlu olmayabilir. Edremit için, Türkiye için canını vermiş bir kardeşim. Onun ismi üzerinden bence siyasi tartışma yapmak çok büyük ayıptır. Günahtır. Yapılmaması gerek bir tartışmadır” dedi.

Şehitlere değer verilmesi gerektiğini belirten Kılıç, “Onların yaşaması için çalışacağız. Onun isminin yaşaması bizim için bir sevgidir, bir umuttur. Bu ülke için daha ölecek birçok insanın olduğunun göstergesidir. Biz şehitlerimize değer vermezsek, bu ülkede şehit olacak insan bulamayabiliriz” dedi.

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen de, “Bundan on yıl önce Edremit Lisesinin adı Edremit Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Hiç kimsenin o dönem sesi çıkmadı. Bugün şehit isminin bu okula verilmesi neden bu kadar rahatsızlık verir anlamış değilim“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.