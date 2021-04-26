STK'lardan Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istenmesine tepki

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin sosyal medya üzerindeki tartışmalar sonrasında mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışıldığı iddialarına 13 Sivil Toplum Örgütü, Eğitim Bir Sen öncülüğünde büyük tepki gösterdi.

Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Edremit Körfez Anadolu Lisesinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini içeren valilik onayının iptali istemiyle mahkemeye başvurduğu iddiası üzerine kamu oyunda oluşan büyük tepkiye Eğitim Bir Sen Balıkesir Şubesi öncülüğünde 13 STK Edremit Şehit Öğretmen Senay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin önünde toplanarak tepkilerini bir basın açıklaması ile ortaya koydular. STK'lar adına Memursen ve EğitimBirSen Edremit Temsilcisi Muharrem Yenigün'ün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bugün maalesef ilçemizin adının tüm Türkiye kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olan bir olay nedeniyle Edremit’imizin ve Edremit Körfezimizin en köklü okullarından olan ve mezunu olmaktan onur duyduğum Edremit Şehit Öğretmen Senay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin önünde toplandık. Okulumuza ismi verilen Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın da bu dönemde okulumuzda okumuş ve mezun olmuştur. Daha sonra 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayarak Batman’ın Kozluk ilçesine öğretmen olarak atanan meslektaşımız daha mesleğinin 8. Ayında öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine giderken hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olmuştur.

Şehit Öğretmeniz Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesinin İlçe Milli eğitim Müdürü Yakup Özbek’i ziyaretleri esnasında mezun olduğu okula evlatlarının isminin verilmesi talebi kabul edilmiş ve gerekli işlemler tamamlanarak 11/02/2021 tarihi itibariyle okulumuzun ismi Edremit Körfez Anadolu Lisesi’nden Edremit Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Bunun üzerine maalesef Edremit Lisesi Mezunları Derneği tarafından okulun adının değiştirilmesinin iptali talebiyle dava açıldığını, maalesef derneğin sosyal medya hesabından paylaşılınca öğrendik. Yine bu açıklamada bir avukatın “Bedavadan nam sahibi olunmaz “ şeklinde bir ifade kullanarak okulun eski isminin verilmesini savunması utanç duyulacak bir durumdur. Şehitlik makamı bizim inancımızda peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Aybüke Öğretmenimiz bu ülkenin evlatları için çabalarken şehit olmuştur. Şehit Bedavadan olmamıştır. Canından geçmiştir. Toprağa kanını düşürmüş, bayrağımızın al rengine katılmıştır. Okulumuza Şehit Öğretmenimizin isminin verilmesi bir onurdur. Bundan rahatsız olan zihniyeti bir kez daha kınıyor, hayatlarının baharında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Şehitlerimizin isimlerini ne okullarımızdan, ne de kalbimizden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

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