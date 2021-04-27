Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk

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Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKSESİR´in Bandırma ilçesinde tam kapanma öncesi feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs günü saat 05.00´te sona erecek olan 'tam kapanma' öncesi Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı. İstanbul´dan feribotlarla ilçeye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Görevliler, pandemi kurallarına uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Yoğunluğun, yarın da sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Erdem ÖZCAN

2021-04-27 17:02:51



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