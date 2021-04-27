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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Erdek’te Şube açtı

İHA

Kızılay Erdek’te Şube açtı

Erdek'te 2017 yılından beri aktif halde bulunmayan Türk Kızılay Şubesi dualarla açıldı.
Türk Kızılay Erdek Şubesi’nin açılışı için düzenlenen törende Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından dua okundu. Türk Kızılay Erdek Şubesi’nin 4 yıl gibi uzun bir süre sonra yeniden açılmasıyla ilgili katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Türk Kızılay'ının ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu belirterek, ilçede eksikliği hissedilen Türk Kızılay Şubesi’nin Erdek'e hayırlı olmasını diledi.
Türk Kızılay Erdek Şubesi’nin açılışına Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Erdek Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve vatandaşlar katıldı.

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