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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da öksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş'a yazdı

İHA

Sındırgı’da öksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş'a yazdı

Yetim ve kimsesizlerin öncelikte tutulduğu Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu yılda yeni bir proje hayata geçirildi. Öksüz ve yetim çocuklar isteklerini Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a iletti.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın özellikle önem verdiği gönül belediyeciliği kapsamında birçok sosyal projenin yanında öksüz ve yetimler hiçbir zaman unutulmuyor. Her yıl gerçekleştirilen toplu etkinliklerin yerini bu yıl da pandemi nedeniyle evlere kadar ulaşan hizmetler aldı.
Ramazan ayı öncesinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçe genelindeki öksüz ve yetim öğrencilere hayallerini belirtmelerini isteyen bir mektup yazarak cevaplamalarını istedi. Gelen mektupları teker teker okuyan başkan Yavaş, çocukların hayallerin yerine getirilmesi için kolları sıvadı.
Hayallerinde kimi çocuklar Başkan Yavaş ile tanışmak, yemekte buluşmak gibi istekler sunarken, kimisi laptop, bisiklet, tablet, oyuncak gibi isteklerini yazdı. Kimi mektuplar da okunurken duygulandırdı. Çocukların hayalleri hayırsever vatandaşlar işbirliği ile gerçekleştirilirken, hediyeleri de Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından evlerine kadar götürüldü. Çocukların mutlulukları ise gözle görülmeye değerdi.
Hayallerin gerçekleşmesine katkı sunan hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Öksüz ve yetim ailelerine mektupla ulaştık. Onların hayallerini aldık. Bizler de bu hayale sadece kendimizi değil, her bir yetimin derdine de başka bir vatandaşımızın sahip çıkmasını arzu ettik. Çok şükür şu ana kadar da yaptığımız bütün çalışmalarda, o evladımızın hayalini, hediyesini bir kişi karşıladı. Bu da işin paylaşma noktasında Sındırgı’ya yayılan, Sındırgı’nın paylaşma noktasında o hayırsever, o kadirşinas özelliğini bir kez daha da ortaya koymuş oldu. Yetimlerle varlık durumu iyi olan insanları buluşturup kardeşçe, bir arada olmalarını sağladık. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.
Evladın zekatının da yetimin başını okşamak olduğunu belirten başkan Yavaş, “Mutluluğun yolu, mutlu etmekten geçiyor. Bizler de Sındırgı belediyesi olarak çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın, erkek, hemşerilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Bu şehirde özellikle öksüz ve yetimler, bizler için çok önemli bir yer tutuyor. O insanların mutluluğu, onlara anne olabilmek, onlara baba olabilmek bizlerin en mutlu olduğu işlerin başında geliyor. Bu konuda çok programlar yapıyoruz. Bu ramazan öncesinde de onlara bir mektup yazarak, hayallerini sorduk. Babanız olsaydı caba siz ne istersiniz diye. Çok samimi şekilde cevaplar geldi. Çok da mutlu olduk. Bunu bir proje kapsamında 60 tane çocuğumuza, mektubunu bizzat ellerimizle ilettik. Onların o ruh hallerini, o mektuplara iletmelerini arzu ettik. İnanın çok da büyük şeyler istemiyorlar. İşte Peygamber efendimizin bir Hadisi Şerif’inde “Evladın zekâtı, yetimin başını okşamaktır.” Diyor. İşte biz de bu düsturla, her malında zekâtı kendi cinsinden verilirmiş. Her şeyin zekâtı. Evladın zekatı da yetimin başını okşamakmış. Biz bu düsturu hayatımıza şiar edinerek, yetimlerimize sahip çıkmaya çalıştık. İnşallah bugün onlara küçük birer hediye olarak, gelecekle alakalı da, eğitimlerine destek verecek işler yapmaya gayret ettik. Evladına sahip çıkan bir memleket, yetimine öksüzüne sahip çıkan bir memlekette yaşıyoruz” dedi.

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