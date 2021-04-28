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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Ünsal: “Şehidimizin kemiklerini sızlatmayın”

İHA

Kaymakam Ünsal: “Şehidimizin kemiklerini sızlatmayın”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde daha önce Edremit Lisesi, ardından da Körfez Anadolu Lisesi olarak eğitim veren okulun adı, Şehit Öğretmenin ailesinin talebi üzerine, ‘Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’ olarak değiştirilmesi ile ilgili Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okulun eski ismini alması için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmasının yankıları sürüyor.
Okula verilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın isminin kaldırılması için dava açan okul mezunları derneğine tepki gösteren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, okulun isminin 2010 yılında da değiştiğini ancak kimsenin buna itiraz etmediğini vurgulayarak, “Edremit ilçemizde doğup büyüyen ve Batman Kozluk’ta PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmenimiz Şehit Şenay Aybüke Yalçın adının son günlerde kamuoyunda polemik konusu edilmesi bizleri son derece üzmüştür. Şehidimiz Şenay öğretmenin ismi neden birilerini rahatsız etti anlamak mümkün değil. Ben bu derneğe çağrıda bulunuyorum bu kararlarını tekrar gözden geçirsinler” dedi.
Kaymakam Ünsal, “Şehit öğretmenimizin anne ve babası burada oturuyor. Onların evlatları sadece Edremit’in değil tüm Türkiye’nin gururudur. Anne ve babasının bir nebze olsun acısını dindirmek istedik. Derneğin, okulun isminin değiştirilmesine itiraz etmesi bizi üzdü. Bu okulun ismi 2010 yılında değiştirilmişti. Neden o zaman isminin kaldırılmasına itiraz edilmedi de şimdi itiraz oldu. Şenay Aybüke Yalçın bu okul mezunudur. Bizim şehidimize vefa borcumuz vardır. Biz bu kararı 24 Kasım Öğretmenler Gününde aldık. Şenay Aybüke Yalçın ismi bu okulda yaşayacaktır” dedi.

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