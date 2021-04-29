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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Kızılay gençlerinden yoksullara ücretsiz pide desteği

İHA

Ayvalık’ta Kızılay gençlerinden yoksullara ücretsiz pide desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Kızılay’ı Şubesi Gençlik Kolları üyeleri gerçekleştirdikleri birçok sosyal çalışmalara bu kez de yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz Ramazan Pide’si dağıtımını da ekledi.
Türk Kızılay’ı Ayvalık Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sönmez’in yanı sıra Emirhan Pirzola, Onur Türkmen, Arif Caner, Serenay Uludağ, Merve Arslan, Anıl Arpak tarafından gerçekleşen çalışmalarda; pandemi sürecinde oruç tutarak görev yapan Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla, polis, jandarma, hastane çalışanlarına yönelik çorba, tost ve iftariyelik dağıtan Kızılaycı gençler, bu kez de ilçenin kırsal mahalleriyle, ilçe merkezindeki Talatpaşa Caddesi’nde stant açarak her gün yaklaşık bin pideyi ücretsiz yoksul insanlara dağıtıyorlar.
Geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara kalem, boyama kitabı meyve suyu ve kek gibi dağıtarak minik yüreklerde taht kuran Ayvalık Kızılay Gençlik Kolları üyelerinin gerçekleştirdikleri pide dağıtımıyla da vatandaşların takdirini topluyor.
Kızılay’ın bağışçılarının verdiği destekle gerçekleştirdikleri Ramazan Pidesi dağıtımı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk Kızılay’ı Ayvalık Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sönmez, “Ayvalık’ın önemli sanayicileri ile ilçenin tanınmış esnaf ve sanatkârlarından oluşan büyüklerimizin verdiği desteklerle süren sosyal çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç sahibi olan insanlarımızın yardımına Hilali Ahmer ile koşturmak bize inanılmaz huzur veriyor. Çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de köy okullarında kütüphaneler kurarak sürecektir. Bizlere destek veren herkese baştan Şube Başkanımız Mehmet Anıl Okyar olmak üzere herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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