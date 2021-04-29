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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu

İHA

Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu

29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramının kısıtlamalara takılacak olması nedeniyle Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun bugün belediye şantiyesinde işçilerle bir araya geldi.
Ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma nedeniyle Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun Belediye Şantiyesi'nde çalışan işçilerle bir araya gelerek 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.
Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun işçilere yaptığı konuşmada “1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımız kutlu olsun. Bir yılı aşkın süredir mücadele verdiğimiz salgın sürecinde belediye emekçilerimiz ve çalışanlarımızla özverili çalışmalar gerçekleştirdik ve bu nedenle de tüm belediye ve kamu çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Salgın nedeniyle 1 Mayıs işçi bayramımızı meydanlarda coşkuyla kutlayamıyoruz. Umuyorum ki gelecek yıllarda siz değerli emekçi dostlarımızla meydanlarda 1 Mayıs’ın ruhuna uygun bir şekilde kutlama yapmak mümkün olur” dedi.
"Belediye personelimiz elini taşın altına koyarak çok özverili çalışmalar gerçekleştiriyor"
Başkan Tosun konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bizler Bandırma’nın yerel yönetimi olarak her zaman üretenden, emekten, alın terinden yana olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Bizler olabildiğince manevi olarak sizlerin yanında olmaya, sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Çalıştığınız ortamlara gelerek sizleri ziyaret ediyoruz. Toplu sözleşmelerimizde olabildiğince sizlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kovid19 salgını ile Belediyelerimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarttı. Şu anda Bandırmamızda ve diğer ilçelerde yapılan çalışmaların çoğu Belediyelerimizin üzerinde devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız çok ön plana çıkıyor gerçekten hepsi bizim başımızın tacı çok önemliler olabildiğince biz kendilerini onöre edip destek olmaya çalışıyoruz. Elbette Belediye personelimiz de bu süreçte elini taşın altına koyarak çok özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Ben buradan tüm belediye ve kamu çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl ki 1 Mayısımız da böyle oldu ancak bu günlerin bir an önce geçip gideceğini ve tekrar alanlarda törenlerle coşkulu bir şekilde kutlayacağımızı düşünüyorum. Hepinizin 1 Mayısını en içten dileklerimle kutluyor sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

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