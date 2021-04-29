1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı

Balıkesir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı.

Kentte işçi sendikaları kutlama için Belediyeİş Sendikası binasını tercih etti. Programda sendika başkan ve temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Memur sendikaları ise meydanda bir program gerçekleştirdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda düzenlenen açıklamaya DİSK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, KESK, Birleşik Kamuİş gibi memur ve kamu çalışanı temsilcileriyle CHP, HDP ve Yeşil Sol Parti temsilcileri katıldı.

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