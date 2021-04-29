Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri değerlendirdi

İçişleri Bakanlığının 81 İle gönderdiği genelgeyle 29 Nisan tarihinden 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma dolayısıyla tedbirlerle ilgili toplantılarına devam eden Vali Hasan Şıldak Balıkesir'de faaliyet gösteren Ticaret ve Esnaf Odalarının Başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Genelge gereği belirtilen Tam Kapanma Döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendiren Şıldak oda başkanlarından salgınla mücadelede son dönemde de destek ve hassasiyet beklediğini belirtti. Bütün kesimlerin ve sektörlerin ortak desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Şıldak Balıkesir’de tüm gerekenlerin harfiyen uygulanmasıyla salgının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü tarafından salgının ildeki son durumu, alınan tedbirler ve bundan sonraki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Vali Hasan Şıldak oda başkanlarına salgınla mücadeleye verdikleri destek için teşekkür etti, ayrıca yeni döneme ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya oda başkanlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mitat Gözen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr Serkan Kadir Keskin de katıldı.

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