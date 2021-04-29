Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak Belediye Kültür Merkezi’ne 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın' ismi verilecek

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın isminin Edremit’te yaşatılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Kültür merkezine dönüştürülen eski belediye binasının adının “Atatürk Gençlik MerkeziŞehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi” olarak değiştirileceğini söyledi.

Edremit Belediyesi; Edremit ilçesinde yaşayan ve lise öğrenimini ilçede tamamlayan, 2017 yılında Batman’da hain terör saldırısına şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adının kültür merkezine verileceğini açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yerine vekalet eden Başkan Vekili Hasan Ülger, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Vekili Ülger, daha önce kültür ve gençlik merkezine dönüştürülen ve Atatürk adı verilen eski belediye binasının adının “Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi” olarak değiştirilmesi için ilk belediye meclis toplantısına sunulacağını açıkladı.

Başkan Vekili Ülger yaptığı açıklamada, “Yıllardır ülkemizin huzur ve güvenliğini, bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışan kanlı terör örgütlerinin, başta güvenlik güçlerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere; tüm kamu çalışanlarımızı hedef almaktadır. Tek amaçları, ülkelerine ve milletine bilgili donanımlı bireyler yetiştirmek olan öğretmenlerimiz, ülkemizin farklı coğrafyalarında çeşitli zorluklar çekerek, çoğu kez imkansızlıklar içerisinde fedakarca görev yaparken terör örgütlerinin hedefi haline gelmektedir. Terör örgütleri bugüne kadar yüzü aşkın öğretmenimizi katletmiş ve birçok okulumuzu yakarak eğitimi sekteye uğratmıştır. Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz, öğretmen olmanın onurunu ve sevincini sosyal medya hesabından 'öğretmen oldum ben' cümlesiyle paylaşmıştır. Ülkemizde terör olaylarının artarak sürdüğü dönemde korkusuzca hareket ederek görev yapmak üzere gittiği, Batman’ın Kozluk ilçesinde öğrencilerine karne dağıttıktan sonra, 9 Haziran 2017 yılında hain terör saldırısı sonrası henüz 7 aylık öğretmen iken hayatının baharında şehit edilmiştir. Vatan ve millet uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın isimlerini ve emanetlerini hatırlayıp yaşatmamız gerektiğinin, devletimizin ve milletinin asil ve vazgeçilmez bir görevi olduğu bilincindeyiz” dedi.

Şehit öğretmen Yalçın’ın Edremit’te eğitim gördüğüne de dikkat çeken Başkan Vekili Ülger, “Millet İttifakı olarak son günlerde Edremit gündeminde yer alan Edremit’te yaşamış ve eğitim görmüş şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehitlerimizi anarak daha önce meclis kararı ile adlandırılan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi isminin, 'Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi' olarak değiştirilmesi önergesini yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis gündeminde sunacağımızı bildirir, Edremit kamuoyuna saygıyla sunarız” diye konuştu.

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