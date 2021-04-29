Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

İHA

Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

Tüm ülke genelinde bu akşam saat 19.00 da başlayan tam kapanma öncesi vatandaşlar Erdek'e akın ederek virüsü unuttu. Balıkesir’in turizm cenneti Erdek’e İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi yakın illerden gelerek ikinci konutlarına yerleşen vatandaşlar 17 günlük kapanma sürecini Erdek’te geçirecekler.
Sabahın erken saatlerinde yollara düşen vatandaşlar Erdek ve kırsal mahallelerindeki konutlarına yerleşip, sahilleri akın ettiler. Diğer yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Erdek’te deniz sezonunu da başlattı.
Erdek’te deniz sezonunu 5 yaşındaki çocuk açtı
Denize girenlerden biri de, 5 yaşındaki Miray’dı. Ankaralı bir ailenin çocuğu olan Miray, denizin zevkini erken çıkarmaya başlayanlar arasındaydı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak
YEREL HABERLER Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak
Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
Ayvalık “Tam Kapanma” öncesinde doldu taştı
YEREL HABERLER Ayvalık “Tam Kapanma” öncesinde doldu taştı
1 Mayıs Burhaniye’de kutlandı
YEREL HABERLER 1 Mayıs Burhaniye’de kutlandı
Burhaniye’de pide gramajları denetlendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de pide gramajları denetlendi
Tam kapanma öncesi Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu 4 kat arttı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi Marmara, Avşa ve Ekinlik ...
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak Belediye Kültür Merkezi’ne 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın' ismi verilecek
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ...
Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır Tayfun Canlı: “Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine ...
Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti
YEREL HABERLER Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet ...
Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri ...
İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi
Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
YEREL HABERLER Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
Bandırma ve Erdek´e 146 milyon TL´lik alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek´e 146 milyon TL´lik alt yapı ...
Burhaniye'de tam kapanma toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye'de tam kapanma toplantısı
BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”
YEREL HABERLER BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki ...
17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
YEREL HABERLER 17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
YEREL HABERLER 1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak Vali Şıldak, "Kapanmada istismarlara göz yumulmayacak"
YEREL HABERLER Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim ...
Altıeylül Zabıtası “Kırmızı çizgi”ye dikkat çekti
YEREL HABERLER Altıeylül Zabıtası “Kırmızı çizgi”ye dikkat çekti
Kurtuluş Savaşı'nın Son Mehmetlerinin izi bulundu Türkiye'nin tek Harp Coğrafyacısı Bandırma'da
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı'nın Son Mehmetlerinin izi ...
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
YEREL HABERLER Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir ...
Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı