Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı İzmir-Çanakkale karayolunda denetim noktaları oluşturuldu Yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruluyor

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Balıkesir’in sınır ilçelerindeki karayollarında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim noktaları oluşturularak şehirlerarası yolculuk yapan araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Durdurulan araçlara seyahat izin belgesi soruldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İzmirÇanakkale karayolu Bostancı kavşağı ve Balıkesir Çanakkale il sınırı Mıhlı bölgesinde oluşturulan asayiş denetim noktalarında durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruldu. 17 gün boyunca Balıkesir iline giriş ve çıkışların haftanın her günü 24 saat boyunca denetleneceği öğrenildi. Ayrıca oluşturulacak gezici ekipler ile denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi.

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